சர்ச்சுக்கும் போவேன், பிள்ளையார்பட்டிக்கும் போவேன்... விஜய்யின் செம கலகல பேட்டி

சென்னை : நான் சர்ச்சுக்கும் போவேன், பிள்ளையார்பட்டிக்கும் போவேன் என விஜய் தனது பேட்டியின் மூலம் ஹேட்டர்களுக்கு பதில் அளித்துள்ளார். விஜய்யின் இந்த கலகலப்பான அசத்தல் பேட்டி அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது.

பீஸ்ட் படம் ஏப்ரல் 13 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதன் ப்ரொமோஷனுக்காக கிட்டதட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு விஜய் டிவியில் தோன்றி பேட்டி அளித்தார். பீஸ்ட் டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார், விஜய்யை பேட்டி எடுத்தார். இவர்களின் கலகல பேட்டி சன் டிவியில் ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. நெல்சன், விஜய் மாறி மாறி கலாய்த்துக் கொண்டு கலகலப்பாக எடுக்கப்பட்ட பேட்டியின் முழு விபரம் இதோ.

தளபதி 66 படத்தின் கதை அப்போ அதுதானா? சன் டிவி பேட்டியில் விஜய் சொன்ன சீக்ரெட்.. வைரலாகும் புரமோ!

English summary

After 10 years Vijay gave interview in Sun tv for Beast promotion. Director Nelson Dilipkumar interviewed Vijay. This jolly interview liked by every one. Vijay starred Beast will release on April 13th.