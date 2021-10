யூட்யூப்பில் சாதனை போட்டி... மாஸ் காட்டிய அனிருத்தின் டாப் 5 பாடல்கள்

சென்னை : இசையமைப்பாளர் அனிருத், திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்து 9 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து விட்டது. அனிருத் தனது 22 வது வயதிலேயே இசையமைக்க துவங்கி விட்டார்.இவர் இன்று தனது 31 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

மரண மாஸ் மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத்...பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல்

கடந்த 9 ஆண்டுகளில் ரஜினி, விஜய், அஜித், தனுஷ், சிவகார்த்திகேயன், சூர்யா என டாப் ஹீரோக்கள் பலரின் படங்களிலும் இசையமைத்து விட்டார் அனிருத். பல மாஸ் ஹிட் பாடல்களை கொடுத்த அனிருத்தின், திரும்ப திரும்ப ரசிகர்களை கேட்க வைத்து, யூட்யூப்பில் சாதனை படைத்த டாப் 5 பாடல்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Today anirudh celebrates his birthday. on this special occassion here we listed out the top 5 mass hit songs which was music composed by anirudh. fans here this songs in repeat mode.