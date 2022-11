நடிகர் ஆர்.கே வீட்டில் 200 சவரன் கொள்ளை..வேலைக்காரன் உட்பட 3 பேர் நேபாளத்தில் கைது..சிக்கியது எப்படி

நடிகர் ஆர்.கே. வீட்டில் கடந்த 10 ஆம் தேதி நடந்த கொள்ளையில் கொள்ளையர்கள் 3 பேர் பிடிபட்டுள்ளனர். மேலும் 3 பேரை தேடி வருகின்றனர்.

நடிகர் ஆர்கே தொழிலதிபராக உள்ளார். இதற்கு முன்னர் சில படங்களில் கதாநாயகனாக நடித்துள்ளார். படத்தை தயாரித்தும் இருக்கிறார்.

இவரது வீட்டில் நடந்த கொள்ளையில் 3 பேர் 200 சவரன் நகை, ரூ.3 லட்சம் ரொக்கப்பணத்தை கொள்ளையடித்துச் சென்றனர்.

English summary

3 robbers have been caught in the robbery that took place at the house of Actor R.K. They are looking for 3 more people. Actor RK is a businessman. He has acted as the lead in some films before this. He is also producing the film. In the robbery at his house, 3 persons looted 200 pieces of jewelry and Rs.3 lakh in cash.