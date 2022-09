சூர்யா கடந்து வந்த 25 ஆண்டுகள்..சாக்லெட் பாய் ரக்கட் பாய் ரோலக்ஸான கதை

தனக்கு முன் சினிமாவில் கால் பதித்தவர்களை தாண்டி உச்ச நிலையை அடைந்துள்ளார் சூர்யா. இதற்காக அவர் 25 ஆண்டுகள் கடின உழைப்பை செலுத்தியுள்ளார்.

ஒரே ஆண்டில் ஆஸ்கர் அவார்டுக்கு அவரது படம் தேர்வானதும், ஆஸ்கர் அவார்டு குழுவுக்கு அழைக்கப்பட்டதும் சூர்யாவுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய அங்கிகாரம் எனலாம்.

இந்த ஆண்டில் 68 வது திரைப்பட தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டது. சிறந்த நடிகர், சிறந்தப்படம் என அவருடைய சூரரைப்போற்றுப்படம் 5 தேசிய விருதுகளை கொத்தாக அள்ளியது அவரது 25 வது ஆண்டில் என்பது கூடுதலான விஷயம்.

சூர்யா 25 ஆண்டுகள் திரைப்பயணம்..மைனஸை பிளஸாக்கினார்..அண்ணனுக்கு சூப்பரா வாழ்த்து சொன்ன தம்பி!

English summary

Suriya has reached the highest level beyond those who set foot in cinema before him. For this, he has put in 25 years of hard work. Suriya's biggest recognition was when his film was selected for the Oscars and invited to the Oscars panel in the same year.