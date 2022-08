27 வயசு தான் ஆகுது.. தற்கொலை செய்து கொண்ட நடிகை.. சூசைட் லெட்டர்ல என்ன தெரியுமா எழுதியிருக்காங்க?

தென் கொரியா: இளம் நடிகை யூ ஜூ யூன் தற்கொலை செய்து கொண்டு உயிரிழந்தது தென் கொரிய ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளது.

தென் கொரிய நடிகையான இவர் தனது மரணத்துக்கு யாரும் காரணமில்லை என்றும் தனது பெற்றோர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டு எழுதிய தற்கொலை கடிதம் சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அப்படி என்ன ஆச்சு இந்த இளம் நடிகைக்கு இப்படியொரு விரக்தியான முடிவை எடுத்து விட்டாரே என சினிமா பிரபலங்களும், ரசிகர்களும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.

English summary

27 Year old Young South Korean Actress Yoo Joo-eun Dies by Suicide and leaves a note shocks her family and fans. She asks apologies to his family for her suicidal decision in note and wrote no one forced her for this step in her letter.