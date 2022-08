76வது சுதந்திர தினம்... தேசபக்தியை தூண்டிய டாப் 10 தமிழ் சினிமாக்கள்

சென்னை : இந்திய தேசத்தின் சுதந்திரத்தில் சினிமாவுக்கும் பெரிய பங்கு உண்டு. சுதந்திரம் பெறுவதற்கு முன்பே சுதந்திர போராட்டங்கள் பற்றி சினிமாக்கள் எடுக்கப்பட்டன. அதேபோல தமிழ்நாட்டில் மக்களிடையே சுதந்திர தின தீயை வளர்த்திலும் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கு உண்டு.

பிரதமர் மோடியின் வேண்டுகோளை ஏற்று, ரஜினி, விஜய், அமீர்கான் உள்ளிட்ட திரைப்பிரபலங்கள் பலரும் தங்களின் வீடுகளில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி, சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி வருகின்றனர்.அவர்களின் ரசிகர்களும் இதை பின்பற்றி வருகின்றனர்.

இந்தியாவின் 76-வது சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில் இன்று நாடு முழுவதும் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தமிழில் ஹிட் டாப் 10 தேசபக்தி திரைப்படங்கள் பற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

English summary

Today we celebrate our 76th Independence day. Here we discussed about the tamil films which potrait our Nation. Here we listed out the top 10 portrait films