பாட்ஷா ஸ்டைலில் தளபதி 67... விஜய் கேங்ஸ்டராக நடிப்பது கன்ஃபார்ம்... லீக்கான சீக்ரெட் வீடியோ!

சென்னை: கோலிவுட்டின் டாப் ஸ்டாரான விஜய் தற்போது வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

வம்சி பைடிபள்ளி இயக்கும் 'வாரிசு' திரைப்படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகிறது.

இதனைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் படத்தின் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Vijay is now acting in the Varisu film, after that he will next be acting in the Lokesh Kanagaraj movie. The film is set to feature a dog in an important role