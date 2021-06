தொடரும் சோகம்.. கொரோனாவுக்கு பிரபல இளம் பாடகி மரணம்.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

சென்னை: கொரோன தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரபல இளம் பாடகி சிகிச்சை பலனின்றி மரணமடைந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா இரண்டாவது அலை கடந்த சில நாட்களாக உச்சத்தில் இருந்தது.

இதில் சாமானிய மக்கள், அரசியல் பிரமுகர்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் திரைத்துறை பிரபலங்கள் என ஏராளமானோர் மரணமடைந்துள்ளனர்.

A famous singer passed away due to Covid 19 at the age of 36. Singer Tapu Mishra died due to corona and her father also died on May 10th.