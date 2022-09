சாக்லேட் பாய் இமேஜ், மினிமம் கியாரண்டி: ராஜராஜ சோழனாகிய தனி ஒருவன் ஜெயம் ரவிக்கு இன்று பிறந்தநாள்

சென்னை: ஜெயம் படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக அறிமுகமான ரவிக்கு, ஜெயம் ரவி என்றே பெயரே நிரந்தரமாகிப் போனது.

தமிழில் முன்னணி நடிகராக வலம்வரும் ஜெயம் ரவி, இன்று தனது 42வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

ஜெயம் ரவியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Actor Jayam Ravi is celebrating his 42nd birthday today. Jayam Ravi entered the film industry with the film Jayam and is now emerging as a leading actor. Jayam Ravi starring Ponniyin Selvan will release on September 30th