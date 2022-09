விஜய்யுடன் இருக்கும் போட்டோ, லவ்லியான கேப்ஷன்: ட்ரெண்டாகி வருவது எஸ்ஏசியின் ட்வீட்டர் பதிவு தானா?

சென்னை: தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகராக வலம்வரும் விஜய் தற்போது வாரிசு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

விஜய்யின் தந்தையும் இயக்குநருமான எஸ்ஏ சந்திரசேகரின் ட்வீட்டர் பதிவு ஒன்று வைரலாகியுள்ளது.

இந்தப் பதிவில் விஜய்யுடன் எஸ்ஏ சந்திரசேகர் இருக்கும் புகைப்படமும் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

English summary

It has been reported Vijay's father SA Chandrasekhar is joined Twitter. Also, a photo with Vijay on his Twitter account is going viral.