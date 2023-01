பிக் பாஸ் சீசன் 6: அசீம் வெளியேவும் இப்படித்தான்... வெளியானது வீடியோ ஆதாரம்... வெளுத்தது சாயம்

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 6 சீரியல் நடிகர் அசீமும் ஒரு போட்டியாளராக பங்கேற்றுள்ளார்.

இவர் முதல் வாரத்தில் இருந்தே பிக் பாஸ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியின் ப்ரோமோ கண்டெண்ட்டாக சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறார்.

சக போட்டியாளர்களை மரியாதை இல்லாமல் நடத்துவதும், ஒருமையில் பேசுவதும் வழக்கமாகி வருகிறது.

தொடர்ச்சியாக இதுமாதிரியே விளையாடி வரும் அசீம் பலமுறை கமல் முன்னிலையிலும் கண்டிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Bigg Boss Season 6 has reached its finale. In this, A video of Azeem confessing his mistake in the Bigg Boss house is trending now.