லிங்குசாமியின் புதிய படத்தின் வில்லன் ஆதியா? ஆரியா?

சென்னை : டைரக்டர் லிங்குசாமி கடைசியாக சண்டக்கோழி 2 படத்தை இயக்கினார். இப்படம் 2005 ம் ஆண்டு லிங்குசாமி இயக்கிய சண்டக்கோழி படத்தின் தொடர்ச்சியாகும். விஷால், கீர்த்தி சுரேஷ்,ராஜ்கிரண் நடித்த இந்த படத்தில் வரலட்சுமி வில்லியாக நடித்திருந்தார்.

ஹீரோவை விட வில்லனுக்குதான் அதிக சம்பளமாம்.. லிங்குசாமி படத்திற்கு பெத்த அமொவுண்ட் வாங்கும் ஆதி!

அதன் பிறகு எந்த படத்தையும் இயக்காமல் இருந்த லிங்குசாமி, இரண்டு மொழிகளில் ஒரு படத்தை இயக்கி வருகிறார். முதல் முறையாக பிரபல தெலுங்கு ஹீரோ ராம் போதினானியை வைத்து இந்த படத்தை இயக்கி வருகிறார்.

English summary

Touted to be an out-and-out mass action film laced with stylish elements, director Lingusamy is going to have his trademark style in the film.popular actor Aadhi will be seen as an antagonist in this film.