கிளாப்ஸ் போட வைத்த கிளாப் பட நடிகை...கொண்டாடும் ரசிகர்கள்

டெல்லி : தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி பட நடிகையான ஆகன்ஷா சிங், 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல டிவி சீரியல்களில் நடித்து புகழ்பெற்றவர். தமிழில் கிளாப் என்ற படத்தின் மூலம் ஹீரோயினாக அறிமுகமாகி உள்ளார்.

தமிழ், தெலுங்கு என இரண்டு மொழிகளில் தயாராகி உள்ள கிளாப் படத்தின் ஆதி ஹீரோவாக நடித்துள்ளார். நாசர், பிரகாஷ்ராஜ், முனிஷ்காந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்த ஆண்டு டிசம்பரிலேயே முடிவடைந்து விட்டது. ஆனால் இதுவரை ரிலீஸ் செய்யப்படவில்லை.

சூர்யா பட இசையமைப்பாளர் திடீர் மரணம்.. சோகத்தில் தமிழ் சினிமா.. பிரபலங்கள் இரங்கல்!

English summary

Aakanksha Singh opens a cafe in Jaipur. The cafe was inaugurated in Jaipur on July 15 in the presence of a few kids from a city-based NGO.