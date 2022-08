சர்ச்சைகளால் 2வது நாளே பாதியாக சரிந்த அமீர்கான் பட வசூல்...ஏன் என்னாச்சு?

மும்பை : நடிகர் அமீர்கான், நாக சைதன்யா, கரீனா கபூர் நடித்து வெளிவந்துள்ள படம் லால் சிங் சத்தா. ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி ரிலீசான இந்த படத்தில் டைட்டில் ரோலில் அமீர் கான் நடித்திருந்தார். ப்ரீமியர் ஷோ பார்த்து விட்டே திரை பிரபலங்கள் பலரும் இந்த படத்தை பாராட்டி இருந்தனர்.

Tom Hanks நடித்த Forrest Gump என்ற படத்தின் ரீமேக் தான் லால் சிங் சத்தா. பல ஆண்டுகளாக போராடி, பல முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டு, ஒது வழியாக ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி தான் இந்த படம் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் 100 புகழ்பெற்ற இடங்களில் இந்த படம் படமாக்கப்பட்டது.

அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய லால் சிங் சத்தா படமும், அக்ஷய் குமாரின் ரக்ஷா பந்தன் படமும் ஒரே நாளில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டன. இரு படங்களுமே பாலிவுட்டில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட படங்களாக இருந்தன.

English summary

Laal Singh Chaddha, starring Aamir Khan as the titular character in the official remake of Tom Hanks-starrer Forrest Gump, fell remarkably on day two of its release in theatres. The film collected around 7 crore on Friday. The two-day-total of the film would stand at around 19 crore at domestic box office.