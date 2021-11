நேற்று கேப்டன்...இன்று பெஸ்ட் ஸ்டூடண்ட்...ஆச்சரியப்பட வைத்த அபினய்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 வெற்றிகரமாக எட்டாவது வாரத்தை அடைந்துள்ளது. இதில் வாரிசு நடிகர் என்ற அடையாளத்துடன் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்தவர் அபினய் வட்டி. இவர் மறைந்த பழம்பெரும் நடிகர் தம்பதியான ஜெமினி கணேசன் மற்றும் சாவத்ரி ஆகியோரின் பேரன் ஆவார்.

கமலுக்கு பதில் தொகுத்து வழங்க போவது யார்... பிக்பாஸின் 3 திட்டங்கள் இதுதான்

கமலஹாசனின் சிபாரிசின் பேரில் தான் அபினய் பிக்பாஸ் வீட்டிற்குள் வந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின. டாப் நடிகர் குடும்பத்தின் வாரிசு என்பதால் அதிக எதிர்பார்க்கப்பட்ட போட்டியாளராக அபினய் இருந்தார். ஆனால் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்ததை போல் ஆரம்பம் முதலே அமைதி காத்து வந்தார்.

English summary

Abhinay, who was selected as the captain yesterday, has been selected as the best student in the Luxury Budget Task held today. Big Boss was saying that one should choose the best student of the day and present the badge. He also claimed that the one with the most badges was the winner. In this case, Abinay received the first badge for Best Student.