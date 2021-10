வெளியேற தயாரான அபிஷேக் ராஜா...சேவ் பண்ண துடித்த ஹவுஸ்மெட்ஸ்

சென்னை : பிக்பாஸ் தமிழ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி நிகழ்ச்சியின் 21 ம் நாளான இன்று இந்த வாரத்திற்கான எலிமினேஷன் நடைபெற்றது. இதில் கேப்டன்சி டாஸ்க் பற்றி கமல் பேசினார். ராஜுவின் மிமிக்ரி திறமையை கமல் பாராட்டினார்.

இந்த வாரம் மொத்தம் 9 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டனர். இவர்களில் இசைவாணி, தாமரை, அக்ஷரா, பாவனி ஆகியோர் காப்பாற்றப்பட்டதாக நேற்று கமல் அறிவித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து இன்று பிரியங்கா மற்றும் அபினய் முதலில் காப்பாற்றப்பட்டனர். இதனால் ஐக்கி, அபிஷேக், சின்ன பொண்ணு ஆகிய மூன்று பேரில் யார் வெளியேற போகிறார்கள் என்ற நிலை ஏற்பட்டது.

English summary

In bigg boss tamil season 5 of 21 st day, abishek raaja evicted from bigg boss house. but housemates tried to save abishek by using their coins special power. bigg boss explained that not possible.