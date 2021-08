நடிகர் அருண் விஜய்க்கு வலது கையில் காயம்.. போட்டோவை ஷேர் செய்ததால் ரசிகர்கள் ஷாக்!

சென்னை: படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர் அருண் விஜய்க்கு அடிப்பட்டு காயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் சிகிச்சை பெற்று வரும் புகைப்படத்தை ஷேர் செய்து ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளார் நடிகர் அருண் விஜய்.

சீக்கிரம் குணமாக வேண்டும் என அவரது ரசிகர்கள் பிரார்த்தனை செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Actor Arun Vijay got injured in his right arm and gets treatment. After fans saw Arun Vijay’s injured photo they pray for his speedy recovery.