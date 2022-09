வீட்டில் வேலைசெய்யும் பணியாளரின் இல்லத்திருமணத்தில் சர்ப்ரைஸ் கொடுத்த விக்ரம்..சந்தோஷத்தில் ஜோடி!

சென்னை : நடிகர் விக்ரம் வீட்டில் பணியாற்றி வரும் மேரியின் இல்லத் திருமணத்தில், சீயான் விக்ரம் கலந்து கொண்டு, மணமக்களை வாழ்த்தினார்.

தமிழ் சினிமாவில் எந்த ஒரு கதாபாத்திரத்தையும் கனகச்சிதமாக மிகவும் இயல்பாக நடிக்கக்கூடியவர் விக்ரம். இதனால் இவருக்கு என்று தனிரசிகர் கூட்டமே உண்டு.

சேது படத்திற்கு படத்தில் மிரட்டிய விக்ரமை ரசிகர்கள் சீயான் விக்ரம் என்று செல்லமாக அழைத்து வருகின்றனர்.

English summary

Kollywood star Chiyaan Vikram has been in the news for his projects like Cobra, Ponniyin Selvan and Chiyaan61.today vikram attend the wedding of his home maid