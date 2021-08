கமலுடனான சந்திப்பில் என்ன நடந்தது? சோலோவாக எடுத்த போட்டோக்களை ஷேர் செய்து மனம் திறந்த வேம்புலி!

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசனுடனான சந்திப்பு போட்டோக்களை இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் நடிகர் ஜான் கோக்கென்.

தெலுங்கு படத்தின் முலம் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானவர் நடிகர் ஜான் கோக்கென். தெலுங்கு சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

பாகுபலி தி பிகினிங், கேஜிஎஃப் சாப்டர் 1 போன்ற பெரிய புராஜெக்ட் படங்களிலும் நடித்துள்ளார் நடிகர் ஜான் கோக்கென்.

Actor John kokken shares photo with actor Kamal haasan. He has tweeted My inspiration as an actor to play around with my looks and to try and look different in every film is all thanks to Kamal Sir - The Master Of Disguises. I continue to get inspired by you Sir.