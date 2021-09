சென்னையில் ஒரு சாலைக்கு நடிகர் நாகேஷின் பெயரைச் சூட்ட வேண்டும்... நடிகர் கமல்ஹாசன் கோரிக்கை!

சென்னை: சென்னையில் ஒரு சாலைக்கு நடிகர் நாகேஷின் பெயரை சூட்ட வேண்டும் என்றும் அவரது பெயரில் அரசு விருதை அறிவிக்க வேண்டும் என நடிகர் கமல் ஹாசன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

தமிழ் சினிமிவில் தலைச்சிறந்த நடிகராக வலம் வந்தவர் நடிகர் நாகேஷ். நகைச்சுவை நடிகராகவும், குணச்சித்திர நடிகராகவும் மற்றும் வில்லன் நடிகராகவும் முத்திரை பதித்தவர் நாகேஷ்.

நடிகர் நாகேஷ் தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என பல மொழிகளிலும் 1000க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார். நாகேஷின் நடிப்பு பிரபல ஹாலிவுட் நடிகர் ஜெர்ரி லெவிஸை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் இருக்கும்.

English summary

Actor Kamal has demanded Tamil Nadu govt that a road in Chennai should be named after actor Nagesh and an award should be announced in his name. Kamal has released Statement for late actor Nagesh.