வீரமும் தியாகமும் யாவர்க்கும் உரியவை!: கொடியேற்ற சொல்லாமல் வித்தியாசமாக வாழ்த்துக் கூறிய கமல்ஹாசன்

சென்னை: 75வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு பிரபலங்கள் பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நேற்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் வீடுகளில் தேசியக் கொடியை ஏற்றி சுதந்திர தினத்தை கொண்டாட வேண்டும் என வீடியோ வெளியிட்டிருந்தார்.

அதேபோல், தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் ரஜினியின் நெருங்கிய நண்பருமான கமல் சுதந்திர தின வாழ்த்துக் கூறி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

சிவாஜியின் அன்னை இல்லத்தில் ஏற்றப்பட்ட தேசியக் கொடி.. தங்கள் வீடுகளில் ஏற்ற ரசிகர்கள் ஆர்வம்!

Actor Kamal Haasan has issued a statement wishing everyone for the 75th Independence Day. He did not request that houses should be fitted with the national flag ( 75வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு நடிகர் கமல்ஹாசன் அனைவருக்கும் வாழ்த்துத் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் வீடுகளில் தேசிய கோடி ஏற்ற வேண்டும் என அவர் வேண்டுகோள் விடுக்கவில்லை )