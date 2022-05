45வது பிறந்தநாள்.. பழனி மலை முருகனை குடும்பத்துடன் தரிசித்த கார்த்தி.. டிரெண்டாகும் புகைப்படங்கள்!

சென்னை: நடிகர் சிவகுமாரின் மகனும் நடிகருமான கார்த்தி இன்று தனது 45வது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார்.

திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் நடிகர் சிவக்குமார்... குடும்பத்துடன் சாமி தரிசனம்!

பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தனது குடும்பத்தினருடன் பழனி மலைக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்துள்ளார்.

அதன் புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத் தீ போல பரவி வருகின்றன.

English summary

Actor Karthi visits Pazhani Murugan Temple with his family today on the occssion of his 45th birthday. Karthi spotted in a simple dhoti and shirt with a clean shaved look.