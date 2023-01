போட்டோ, பெயர் பயன்படுத்த தடை... அப்ப மட்டும் இப்படி சொல்லலையே: ரஜினியிடம் கேள்வியெழுப்பிய பிரபலம்

சென்னை: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தற்போது ஜெயிலர் படத்தில் முத்துவேல் பாண்டியன் என்ற கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

ஜெயிலரை தொடர்ந்து அவரது மகள் ஐஸ்வர்யா இயக்கவுள்ள லால் சலாம் படத்திலும் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க கமிட் ஆகியுள்ளார்.

இந்நிலையில், தனது பெயர், புகைப்படம், குரல் போன்றவற்றை அனுமதியின்றி பயன்படுத்தக்கூடாது என ரஜினி அவரது வழக்கறிஞர் மூலம் அறிவித்துள்ளார்.

ரஜினியின் இந்த திடீர் அறிவிப்பு மிகப் பெரிய விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், அவருக்கு நடிகர் கவிதா பாரதி சில கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளார்.

முரட்டுக்காளை ரயில் ஃபைட்டை மறக்க முடியாது.. ஜூடோ ரத்தினத்துக்கு அஞ்சலி செலுத்திய ரஜினிகாந்த் பேட்டி

English summary

Rajinikanth has announced that his name, photo, voice, etc. should not be used without permission. In case of violation, legal action will be taken by the lawyer, he said in the statement. After this famous Actor, Kavitha Bharathi questioned him. She has asked why you did not raise your voice while selling tickets for your films on the block.