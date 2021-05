ரொம்ப லேட் தலைவரே.. தடை பண்றதா வேற பேசிக்கறாங்க.. டிவிட்டரில் இணைந்த நடிகர்.. நெட்டிசன்ஸ் ரியாக்ஷன்!

சென்னை: டிவிட்டரில் இணைந்த பிரபல நடிகரை வரவேற்றுள்ள நெட்டிசன்கள் ரொம்ப லேட் என ரியாக்ட் செய்துள்ளனர்.

தமிழ் சினிமாவில் நகைச்சுவை நடிகராகவும் குணச்சித்திர நடிகராகவும் வலம் வருபவர் நடிகர் மயில்சாமி.

44வது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் நடிகர் கார்த்தி.. ட்விட்டரில் ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்

1985 ஆம் ஆண்டு பிரபு நடிப்பில் வெளியான கன்னிராசி படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு அறிமுகமானார் மயில் சாமி.

English summary

Actor Mayilsamy has joined in twitter. Netizens says its too late, from tomorrow twitter wont be there it seems.