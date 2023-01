சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் அவருக்கு மட்டும் தான்... விஜய், அஜித்க்கு அது செட் ஆகாது: மைக் மோகன் அதிரடி

கோவை: 80 முதல் 90களில் கோலிவுட்டின் வெள்ளிவிழா நாயகனாக வலம் வந்தவர் மோகன்.

மைக் மோகன், வெள்ளி விழா நாயகன் என ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்ட அவர் மீண்டும் ஹீரோவாக களமிறங்கியுள்ளார்.

கடந்த சில வாரங்களாக அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் யார் என்ற விவாதம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் குறித்து நடிகர் மைக் மோகன் தனது கருத்தை அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Sarathkumar had said that Vijay is the next superstar at the launch of Varisu audio. While this is controversial, Actor Mohan said that the title of superstar belongs only to Rajini.