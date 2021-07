நாசருக்குள் இப்படி ஒரு துயரமா..விபத்தில் நினைவை இழந்த மகன்..மருந்துப்போட்ட விஜய்.. நெகிழ்ச்சி தகவல்!

சென்னை: தனது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட துயரத்தையும் அதற்கு நடிகர் விஜய் போட்ட மருந்தையும் உருக்கமாக பகிர்ந்துள்ளார் நடிகர் நாசர்.

நடிகர் நாசர் தமிழ் சினிமாவின் முக்கிய நடிகர்களில் ஒருவர் ஆவார். நடிராக மட்டுமின்றி இயக்குநர், டப்பிங் ஆர்ட்டிஸ்ட் மற்றும் பின்னணி பாடகராகவும் உள்ளார்.

நடிகர் சங்கத்தின் தலைவராகவும் உள்ளார். தமிழ் மட்டுமின்றி தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், இந்தி, இங்கிலிஷ் என பல மொழிகளிலும் நூற்றுக்கணக்கான படங்களில் நடித்துள்ளார் நாசர்.

அஜித், விஜய் பற்றி கனல் கண்ணன் வெளியிட்ட சீக்ரெட்...அதிர்ந்து போன ரசிகர்கள்

English summary

Actor Nasser shares heartfelt information about his son and actor Vijay. He reveals his son met with an accident and lost the memory. But he remembers actor Vijay only.