செல்வராகவனுக்கும் மணிரத்தினத்திற்கும் உள்ள வித்யாசம் இதுதான்... பார்த்திபன் விளக்கம்

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் இந்த வார இறுதியில் வெளியாகவுள்ள நிலையில் படத்தின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறது.

படத்தை வெவ்வேறு ஊர்களுக்கு சென்று புரமோட் செய்யும் பட குழுவினர் தற்சமயம் டெல்லியில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் இயக்குநர்கள் மணிரத்னம் மற்றும் செல்வராகவன் இருவருக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை பார்த்திபன் கூறியுள்ளார்

அடேங்கப்பா..பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் யார்? யாருக்கு? எவ்வளவு சம்பளம் தெரியுமா?

Ponniyin Selvan Part- 1 is set to release this weekend, the anticipation for the film is on the rise. The film crew is currently in Delhi promoting the film in different cities. In this Situation, actor Parthiban revealed the difference between the two directors Mani Ratnam and Selvaraghavan in an press meet.