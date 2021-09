அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஊக்கமளிக்கிறது… மு.க.ஸ்டாலினை பாராட்டிய பவன் கல்யாண்!

சென்னை : தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் செயல்பாடுகள் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும், அனைத்து அரசியல் கட்சிகளுக்கும் ஊக்கமளிக்கும் வகையில் இருப்பதாக பவன் கல்யாண் தெரிவித்துள்ளார்.

தனது ட்விட்டர் பதிவில், அன்புக்குரிய தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள் எனவும் கூறியுள்ளார்.

ஒரு கட்சி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, அரசியல் செய்யக்கூடாது என்பதை வார்த்தைகளால் அல்லாமல் செயல்களால் செய்து வருவதாக ஸ்டாலினை, பவன் கல்யாண் வெகுவாக பாராட்டி உள்ளார்.

English summary

power star pawan kalyan has taken his twitter to shower praises on tamil Nadu chief minister MK stalin and he congratulated him for being an example of a perfect leader.