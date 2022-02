ஆர்ஆர்ஆர் தான் எனது கடைசி படம்...அறிவிப்பில் அதிர்ச்சி கொடுத்து பிரபல நடிகர்

ஐதராபாத் : ஆர்ஆர்ஆர் படம் தான் தனது கடைசி படம் என பிரபல தெலுங்கு நடிகர் ராகுல் ராமகிருஷ்ணா அறிவித்துள்ளார். இது அவரது ரசிகர்கள் மற்றும் திரையுலகினரை அதிர்ச்சி அடைய வைத்துள்ளது.

குறும்படங்கள், வெப்சீரிஸ் பலவற்றிலும் நடித்துள்ள ராகுல், ஆர்ஆர்ஆர் படத்துடன் விரத பர்வம் படத்திலும் நடித்து முடித்துள்ளார். பத்திரிக்கையாளராக தனது வாழ்க்கையை துவங்கிய ராகுல், குறும்படங்கள், தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்கள் குழுவில் இணைந்து சிறிய ரோல்களில் நடித்து வந்தார். நடிப்புடன், திரைக்கதை வசனமும் எழுதி வந்தார்.

English summary

Arjun reddy, Geetha govindham, RRR fame Rahul Ramakrishna announced that 2022 would be his last. He will not do films anymore. Fans and celebrities were shocked by his announcement.