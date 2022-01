விடாத கருப்பாய் பிரபலங்களை துரத்தும் கொரோனா...நடிகர் எஸ்.வி.சேகருக்கும் கொரோனா

சென்னை : திரை பிரபலங்கள் பலரும் அடுத்தடுத்து கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருவது தொடர்கதையாக தொடர்ந்து கொண்டே செல்கிறது. அந்த வரிசையில் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் எஸ்.வி.சேகருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

நடிகர், இயக்குனர், திரைக்கதை எழுத்தாளர், அரசியல்வாதி, நாடக கதை எழுத்தாளர் என பன்முக தன்மை கொண்டவர் எஸ்.வி.சேகர். ஆரம்பத்தில் மேடை நாடகங்களில் நடித்து வந்த எஸ்.வி.சேகர், 1979 ம் ஆண்டு டைரக்டர் கே.பாலச்சந்தரால் அடையாளம் காணப்பட்டு, நினைத்தாலே இனிக்கும் படத்தின் மூலம் சினிமா துறையில் அறிமுகமானார்.

After so many actors, now s.ve.sekar also tests covid 19 positive. As per doctors advice he is in home quarentine. S.ve.sekar is presently as spokesperson for BJP.