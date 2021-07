இன்மை ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும்… ‘நவரசா‘பட குறித்து சித்தார்த்தின் ருசிகரத்தகவல் !

சென்னை : நவரசாவில் இன்மை எபிசோடில் நடித்திருக்கும் சித்தார் அப்படம் குறித்து மனம் திறந்து பேசினார்.

பயத்தை உணர்த்தும் இன்மை என் வார்த்தையை கேட்கும் போது மக்களின் ஆர்வம் அதிகரிக்கும் என்றார்.

மேலும், கொரோனாவால் இன்னலுக்கு ஆளாகி உள்ள திரைத்துறை தொழிலாளர்களுக்காக இத்திரைப்படம் உருவாகி உள்ளதாக நடிகர் சித்தார் கூறினார்.

English summary

Actor Siddharth talks about his experience of working in 'Navarasa', and ‘Navarasa' is a step to help the film fraternity and the people involved by raising funds.