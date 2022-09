மன்மதன், வல்லவன் ரூட்டில் சிம்பு எடுத்த புது முடிவு: டபுள் டமாக்கா சர்ப்ரைஸ்க்கு ரசிகர்கள் ரெடியா?

சென்னை: சிம்பு நடித்துள்ள 'வெந்து தணிந்தது காடு' திரைப்படம் நாளை (செப்.15) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

மாநாடு படத்திற்கு பின்னர் சிம்புவின் வெந்து தணிந்தது காடு வெளியாவதால், சிம்புவின் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில், சிம்பு அவரது ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ்ஸான அப்டேட் ஒன்றை கொடுக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

English summary

Simbu directed Vallavan film was released in 2006. After that, Simbu focused only on acting. In this case, it has been reported that Simbu has decided to direct a film again after 16 years