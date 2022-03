பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதி இது தானா...காமெடி நடிகரின் ட்வீட்டால் அதிரும் சோஷியல் மீடியா

சென்னை : கடந்த சில நாட்களாகவே பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதி, பீஸ்ட் ஆடியோ வெளியீடு பற்றிய தகவல்கள் சோஷியல் மீடியாவில் அதிகம் பரவி வருகிறது. இந்நிலையில் காமெடி நடிகர் ஒருவர், அதிலும் விஜய்க்கு நெருக்கமான நண்பர்களில் ஒருவரே பீஸ்ட் ரிலீஸ் தேதி பற்றி ட்வீட் போட்டிருப்பது பரபரப்பாகி உள்ளது.

டைரக்டர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்துள்ள படம் பீஸ்ட். சன் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். பூஜா ஹெக்டே, யோகி பாபு, செல்வராகவன், கிங்ஸ்லே உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். பீஸ்ட் படத்தின் ஃபஸ்ட் லுக் மற்றும் செகண்ட் லுக் போஸ்டர்கள் படத்தின் டைட்டிலுடன் விஜய்யின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கடந்த ஆண்டு ஜுலை மாதம் வெளியிடப்பட்டன.

English summary

On social media, many of them shared that Vijay's Beast will be released on April 13th. Vijay's close friend and comedy actor Srikanth also shared this info on his social media page. Fans asked if this was a real date for the beast's release.