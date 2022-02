கார்த்தியை அண்ணாமலை பட ஸ்டைலில் புகழ்ந்த சுகுமார்...எதுக்குன்னு தெரியுமா?

சென்னை : நடிகர் கார்த்தி செய்த காரியத்தை மிக நெகிழ்ச்சியாக, ரஜினியின் அண்ணாமலை பட டயலாக்கை குறிப்பிட்டு நடிகரும், டைரக்டருமான காதல் சுகுமார் புகழ்ந்துள்ளார். இவரின் சோஷியல் மீடியா பதிவை பார்த்து விட்டு பலரும் தங்களுக்கு தெரிந்த விபரங்களை பகிர்ந்ததுடன், கார்த்தியை பாராட்டியும் வருகின்றனர்.

பல படங்களில் காமெடி நடிகராக நடித்ததவர் சுகுமார். இவர் சக்தி, கலகலப்பு, விருமாண்டி, வசூல்ராஜா எம்பிபிஎஸ் போன்ற பல படங்களில் சிறிய காமெடி ரோலில் நடித்திருந்தாலும், இவரின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது காதல் படத்தில் தான். அந்த படத்தில் ஹீரோ பரத்தின் நண்பராக நடித்திருப்பார். அதற்கு பிறகு காதல் சுகுமார் என்றால் தான் இவரை பலருக்கும் தெரியும். இவர் நடிகர் மட்டுமல்ல டைரக்டரும் கூட. திருட்டு விசிடி, சும்மாவே ஆடுவோம் ஆகிய படங்களை இயக்கி உள்ளார்.

Actor Karthi's Uzhavan foundation provides meals for Rs.10 in chennai. Actor and director kadhal Sukumar praised Karthi's service without any promotion in facebook. Lot of fans and social media users shared their wishes to Karthi.