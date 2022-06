விஜய் பிறந்த நாள்… கோலிவுட் பிரபலங்கள் என்ன சொல்லி வாழ்த்துனாங்க தெரியுமா ?

சென்னை : நடிகர் விஜய் தனது 48ஆவது பிறந்த தினத்தை, கொண்டாடும் நிலையில், அவர் திரையுலகுக்கு வந்து தனக்கென இடத்தைப் பிடித்து இன்று தளபதி என்ற பெயரில் வளர்ந்து நிற்கிறார்.

இயக்குநர் எஸ்.ஏ.சந்திரசேகரன், பாடகி ஷோபா தம்பதிகளின் மகனாக ஜோசஃப் விஜய் ஜூன் 22-ம் தேதி 1974-ம் ஆண்டு பிறந்தார்.

இன்று விஜய் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கோலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து சோஷியல் மீடியாவை திணறடித்து வருகின்றனர். விஜய்க்கு யார் யார் வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்கனு பார்க்கலாமா?

நண்பர் விஜயகாந்த் விரைவில் குணமடைந்து வீடு திரும்பணும்.. ரஜினியை தொடர்ந்து கமல் வாழ்த்து!

