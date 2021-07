கொரோனா நிதிக்கு ரூ.25லட்சம் கொடுத்தாச்சு.. அபராதமெல்லாம் கட்ட முடியாது.. ஹைகோர்ட்டில் விஜய் தரப்பு!

சென்னை: ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கான வரி தொடர்பான வழக்கில் அபராதம் கட்ட தயாராக இல்லை என விஜய் தரப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளது.

கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் இருந்து இறக்குமதி செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் காருக்கான நுழைவு வரியில் இருந்து விலக்கு அளிக்கக் கோரி நடிகர் விஜய் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி சுப்பிரமணியம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவிட்டார்.

Actor Vijay said he did not want to pay the fine in a tax-related case for a Rolls-Royce car.Also, actor Vijay's side has explained in the Chennai High Court that already they have donated Rs 25 lakh as corona relief fund last year and therefore does not want to pay a fine of Rs 1 lakh as relief.