கடைசி படம் எதுன்னு கேள்விக்கேட்ட செய்தியாளர்: லேசாக கோபம் காட்டிய நடிகர் விக்ரம்

சென்னை: விக்ரம் நடித்துள்ள கோப்ரா திரைப்படம் வரும் 31ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அஜய் ஞானமுத்து இயக்கியுள்ள கோப்ரா திரைப்படத்திற்கு ஏ.ஆர். ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள கோப்ரா திரைப்படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருக்கின்றனர்.

கேரள மார்க்கெட்டை குறிவைக்கும் தமிழ் சினிமா.. நட்சத்திரம் நகர்கிறது.. கோப்ரா படங்களின் பிரமோஷன்கள்!

Vikram starrer Cobra hits theaters next week. After this, Vikram spoke to the media and was asked about his last film. Vikram responds with a little anger( விக்ரம் நடித்துள்ள கோப்ரா திரைப்படம் அடுத்த வாரம் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இதனையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விக்ரமிடம் அவரது கடைசி படம் குறித்து கேள்விக் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு விக்ரம் சிறிய கோபத்துடன் பதிலளித்துள்ளார் )