நடிகர் விக்ரம் அடுத்து நடிக்கப்போவது இவரது கூட்டணியிலா... கோலிவுட்டை கலக்கும் ஹாட் தகவல்!

சென்னை: நடிகர் விக்ரம் அடுத்து பிரபல இயக்குநர் ஒருவருடன் இணைய உள்ளதாக தகவல்கள் றெக்கைக்கட்டி பறந்து வருகிறது.

நடிகர் விக்ரம் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக வலம் வருகிறார். தனது கதாப்பாத்திரத்திற்காக எப்படிப்பட்ட ரிஸ்க்கையும் எடுக்க தயங்காதவர்.

தற்போது கோப்ரா, மகான், பொன்னியின் செல்வன் ஆகிய படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்தப் படங்களின் பெரும்பாலான காட்சிகள் படமாக்கப்பட்ட நிலையில் போஸ்ட் புரடெக்ஷன் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

Sources says that Vikram joins with Pa Ranjith in his next? Pa Ranjith team up with Ilayaraja in his next.