கங்கனாவின் ‘தலைவி‘ ரிலீஸ் தேதி… திரையரங்கு திறந்ததும் சூப்பர் அறிவிப்பு !

சென்னை : மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வாழ்க்கையை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படவுள்ள தலைவி திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த படத்தில் கங்கனா ரணவத் ஜெயலலிதாவாகவும், அரவிந்த் சாமி எம்.ஜி.ஆர் ஆகவும் நடித்துள்ளனர்.

ஏ.எல்.விஜய் இயக்கியுள்ள இந்த படமானது செப்டம்பர் 10ந் தேதி தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் ஒரே நேரத்தில் திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது.

English summary

The film is a biopic of actor and former Chief Minister of Tamil Nadu, J Jayalalithaa. Director Vijay’s Thalaivi, starring actors Kangana Ranaut and Arvind Swami in the lead, will be releasing in theatres on September 10.