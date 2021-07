திடீரென சம்பளத்தை உயர்த்திய ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்…காரணம் என்ன தெரியுமா!

சென்னை : டிரைவர் ஜமுனா,மோகன் தாஸ், துருவநட்சத்திரம் என பல படங்களை கைவசம் வைத்துள்ளார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக உள்ள ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ். பல வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களை ஏற்று நடித்து வருகிறார்.

அண்ணாத்த டப்பிங் பணிகளைத் துவங்கிய ரஜினிகாந்த்!

இதனால், இவருக்கு தமிழ் மட்டுமல்லாது தெலுங்கு, மலையாள திரைத்துறையிலும் ரசிகர்கள் கூட்டம் ஏராளம். தற்போது இவர்தனது சம்பளத்தை கணிசமாக உயர்த்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Actress Aishwarya Rajesh is one of the most loved South celebrities. Her other forthcoming films are Driver Jamuna, Mohandas, Republic and above all, the Tamil remake of the acclaimed, The Great Indian Kitchen. she suddenly increased her salary.