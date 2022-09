இத்தனை வருடங்கள் கழித்தும் சாதித்த அமலா.. அட! இப்பவும் இவங்க ரசிகர்கள் பட்டாளம் அப்படியே இருக்கே!

சென்னை: இயக்குநர் ஸ்ரீகார்த்திக் இயக்கத்தில் அமலா, சர்வானந்த், ரிது வர்மா, ரமேஷ் திலக், சதீஷ், நாசர் நடிப்பில் வெளியாகி இருக்கும் கணம் திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகின்றது.

30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துள்ளார் நடிகை அமலா.

பல டைம் டிராவல் படங்கள் வந்திருந்தாலும், அம்மா சென்டிமென்ட் என்பதால் இந்த படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் வெற்றி பெற்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Kanam Review: அமலா அக்கினேனி, ஷர்வானந்த் நடித்துள்ள டைம் டிராவல் பாசக் கதை.. கணம் விமர்சனம் இதோ!

English summary

Actress Amala has given a re-entry after 30 years in Kanam Movie. Although there have been many time travel films, it is noteworthy that this film has become a hit among the fans because of Amma sentiment.