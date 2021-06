மினி டாப்ஸில் நிக்கர் தெரிய கெட்ட ஆட்டம் போட்ட அமலா பால்.. கண்டப்படி கழுவி ஊற்றும் நெட்டிசன்ஸ்!

சென்னை: நடிகை அமலா பால் அரைகுறை ஆடையில் நிக்கர் தெரிய ஆட்டம் போட்டுள்ள வீடியோவை பார்த்த நெட்டிசன்கள் அவரை திட்டி தீர்த்து வருகின்றனர்.

தமிழ் சினிமாவில் டாப் நடிகையாக வலம் வந்தவர் நடிகை அமலா பால். விஜய், சூர்யா, தனுஷ் என முன்னணி நடிகர்களுடன் ஜோடி போட்டார்.

இயக்குநர் ஏஎல் விஜய்யை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்ட நடிகை அமலா பால், சிறிது காலம் படங்களில் நடிக்காமல் இருந்தார். பின்னர் அம்மா கணக்கு படத்தின் மூலம் மீண்டும் அடுத்த ரவுண்டை தொடங்கினார்

English summary

Actress Amala Paul dance video goes viral on socila media. Netizens slams her after seeing the dance video. She shows her in the video.