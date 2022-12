அம்மாவைப் போலவே அழகு..முதல் முறையாக குழந்தை முகத்தை ரசிகர்களுக்கு காட்டிய காஜல் அகர்வால்!

சென்னை : நடிகை காஜல் தனது மகனின் வீடியோவை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஷேர் செய்துள்ளார்.

தென்னிந்திய மொழிகளில் பிரபலமான நாயகியாக வலம் வருபவர் காஜல் அகர்வால். கடந்த 2008 -ம் ஆண்டு பரத்தின் பழனி படத்தின் மூலம் தமிழில் தனது அறிமுகத்தை கொடுத்தார். ஆனால், அந்த படம் பெரிதாக வரவேற்பை பெறவில்லை

இதையடுத்து, தெலுங்கு பக்கம் சென்ற காஜல், ராம்சரணுடன் மகதீரா படத்தில் நடித்திருந்தார். இத்திரைப்படம் இவருக்கு மிகப்பெரிய பெயரை பெற்றுத்தந்தது.

நான் 'குடிகாரி' இல்லை...நடிகை காஜல் பசுபதியின் நச் பதில்!

English summary

Kajal Aggarwal and her husband Gautam Kitchlu were blessed with a baby boy. and Kajal has put out some clips wherein we can see the boy's face clearly.