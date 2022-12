எந்த பிரார்த்தனையும் கைகொடுக்கல..திடீர் மரணம்..கதறி துடிக்கும் நடிகை குஷ்பு!

சென்னை : பிரபல தமிழ்த் திரைப்பட நடிகை குஷ்புவின் அண்ணன் உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார்.

தமிழ் சினிமாவில் நடிகை குஷ்புக்கு என்று தனி இடம் உள்ளது. 80களில் தனது திரைப்பயணத்தை தொடங்கிய குஷ்பு இன்று வரை டாப் நடிகையாகவே வலம் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்.

தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், இந்தி என பல மொழிப்படங்களில் கதாநாயகியாக நடித்திருந்தார் குஷ்பு.

