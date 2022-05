எனது கன்னித்தன்மையை விற்று மகளை நடிகையாக்கினார்...பரபரப்பு புகார் அளித்த நடிகை

மும்பை : தனது கன்னித்தன்மையை விற்று தான் பிரபல நடிகர், தனது மகளை நடிகையாக்கியதாகவும், வேண்டுமென்றே தன்னை குறிவைத்து பாலியல் மோசடியை நடத்தியதாகவும் நடிகை பூஜா மிஸ்ரா பரபரப்பு புகார் அளித்துள்ளார்.

நடிகையும், மாடலுமான பூஜா மிஸ்ரா, நடிகரும் அரசியல்வாதியுமான சத்ருகன் சின்ஹா மீதும் அவரது மனைவி மீதும் மிக கடுமையாக குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்துள்ளார். இவரின் இந்த பேட்டி பாலிவுட்டில் மிகப் பெரிய அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

Actress Pooja Mishra has leveled serious allegations of a sex scam against actor Satrughan Sinha and his wife Poonam sinha. She was a rising star in bollywood and conducted a sex scam involving her after doing black magic on her.