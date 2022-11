2023ல் அதிசயம் நடக்கப்போகுது..குட் நியூஸ் சொன்ன பூஜா ராமச்சந்திரன்!

சென்னை : நடிகை பூஜா ராமச்சந்திரன் 2023ல் அதிசயம் நடக்கப்போகுது என தனது ரசிகர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தகவல் ஒன்றை கூறியுள்ளார்.

சினிமாவில் பணியாற்றும் அனைவருக்கும் ஒரு தனித்துவமான திறமை இருக்கும். ஆனால், அந்த திறமையையும் தாண்டி லக் என்ற விஷயம் எப்போது வருகிறதோ, அப்போது தான் வாய்ப்புகள் குவியும் அப்படி வந்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டவர் தான் பூஜா ராமச்சந்திரன்.

எஸ்.எஸ் மியூசிக்கில் தொகுப்பாளியாக இருந்த இவர், சினிமாவில் கிடைத்த வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்திக் கொண்டார்.

English summary

Actors Pooja Ramachandran and John Kokken got married in 2019. The couple has announced that they are expecting their first child.