என் வருங்கால கணவர் இப்படித்தான் இருக்கனும்… கண்டிஷன் போட்ட ராஷி கண்ணா !

சென்னை : தமிழ், தெலுங்கு , மலையாளம் என பல மொழிகளில் ரவுண்டு கட்டி நடித்து வருகிறார் ராஷி கண்ணா.

கிட்டத்தட்ட அரை டஜன் திரைப்படங்களை கையில் வைத்துக்கொண்டு பிஸியாக நடித்து வருகிறார் ராஷிகண்ணா.

தற்போது இவர், தனது வருங்கால கணவர் குறித்து மனம் திறந்து கூறியுள்ளார்.

English summary

Raashi Khanna is a popular name in the Indian film Industry. she has shared few things to her fan's question about her future husband.