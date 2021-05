நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொரோனா சவாலாக உள்ளது.. கார்த்தி பட நடிகை வெளியிட்ட வீடியோ!

சென்னை: நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கொரோனா கொடூரமாக உள்ளதாக நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா இரண்டாவது அலை நாடு முழுவதும் தீவிரமாக பரவி வருகிறது. இதனால் உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்த வண்ணம் உள்ளன.

கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், டெல்லி, தமிழகம் உள்ளிட்ட பல மாநிலங்கள் ஊரடங்கு உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

English summary

Actress Rashmika Mandana video about Covid 19 goes viral. Rashmika Mandana says to stay positive is the solution to over come this situation.