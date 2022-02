சென்னை: பீஸ்ட் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் அரபிக் குத்து 80 மில்லியன் பார்வைகளை கடந்துள்ள நிலையில், நடிகை ரோஜாவின் மகன் செய்துள்ள செயல் ரசிகர்களை ஷாக் ஆழ்த்தி உள்ளது.

நடிகை ரோஜாவின் மகன் விஜய்யின் வெறித்தனமான ரசிகரா? இவரே 100 அக்கவுன்ட் க்ரீயேட் பண்ணா.. மத்தவங்க?

யூடியூபில் டிரெண்டிங்கில் இடம்பெற ஆர்கனிக் மற்றும் பாட்ஸ் என இரு விஷயங்கள் உள்ளன.

அரபிக் குத்து பாடல் இவ்வளவு பெரிய ஹிட் அடிக்க காரணமே பாட்ஸ் தான் என்றும் விஜய் ஹேட்டர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வரும் நிலையில், நடிகை ரோஜாவின் மகன் அதை ஆமாம் என்று சொல்வது போல் செய்துள்ள விஷயம் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Roja Son openly talks about how he do bots for Vijay movie songs and teasers in a recent interview shocks the fans and several trolls started in social media.