ஸ்ருதியின் வயிற்றில் எழுதிய காதலர்… அப்படி அங்க என்ன எழுதினாரு?

சென்னை : உலகநாயகனின் மூத்த மகள் என்ற பெருமைக்குரியவர் ஸ்ருதி ஹாசன். புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆகுமா என்ற பழமொழியை பல நேரங்களில் மெய்ப்பித்துள்ளார் ஸ்ருதி.

பாட்டு, இசை, நடனம், நடிப்பு என அனைத்திலும் தனது தந்தையைப் போல சிறந்து ஜொலித்து வருகிறார் ஸ்ருதி.

நடிகை ஸ்ருதி, தனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் பரபரப்பான வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Shruti Haasan took to Instagram stories to share two videos of herself. Her boyfriend Santanu Hazarika painted the words Thug Life on her abs.